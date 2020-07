Il Giappone ha il passaporto più potenete del 2020, l’Italia è quarta (Di mercoledì 8 luglio 2020) Secondo l’ultimo rapporto dell’Henley Passport Index, che periodicamente misura i passaporti più “travel-friendly”, il passaporto più potente al mondo è quello del Giappone con accesso senza visto (o visto all’arrivo) a ben 191 nazioni, mentre l’Italia è quarta. I cittadini di nazioni asiatiche, ancora una volta, sono in cima alla lista con ben tre nazioni nella top tre: Giappone, Singapore (con 190) e Corea del Sud (con 189). L’Henley Passport Index è basato su dati forniti dalla International Air Transport Authority (IATA) e tiene in considerazioni 199 passaporti e 227 destinazioni. Nonostante i limiti causati dalla pandemia e i vari divieti d’ingresso imposti da numerosi Paesi, di cui la classifica non tiene conto, prima del Covid-19, il mondo aveva raggiunto un picco storico di libero movimento ... Leggi su giornalettismo

