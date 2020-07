Il doodle di Google rende omaggio ad Artemisia Gentileschi (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il doodle di Google di oggi è stato dedicato alla pittrice italiana Artemisia Gentileschi. Simbolo del femminismo, la pittrice nacque a Roma 427 anni fa, l’8 luglio del 1593, ed è ricordata sia per le sue opere di stile caravaggesco, sia per la sua vita. Gentileschi visse tra Firenze (dove divenne la prima donna ammessa all’accademia delle arti del disegno), Roma, Venezia e l’Inghilterra, morì nel 1653 e fu seppellita presso la Chiesa di San Giovanni Battista dei Fiorentini di Napoli. Orfana di madre, la sua crescita fu condizionata dall’ambiente in cui viveva, non a caso frequentava artisti e intraprese così la carriera del padre. Suo padre Orazio era un pittore e istruì la giovane Artemisia nello stile di Caravaggio, che la spinse verso la pittura “alta”, soggetti sacri e storici. Tra i primi quadri che le vengono ... Leggi su linkiesta

