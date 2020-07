Il documentario su Tiziano Ferro su Prime Video a novembre (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il documentario su Tiziano Ferro arriva a novembre su Amazon Prime Video. Lo annuncia l'artista stamattina sui social. Ferro è il titolo del documentario su Tiziano Ferro, presentato e pubblicizzato da diversi mesi. Il documentario era atteso a giugno ma è poi stato posticipato a causa dell'emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus. Lo stesso Tiziano Ferro, quindi, aveva cominciato il posticipo spiegando che Ferro sarebbe uscito nel periodo autunnale. Ora, la conferma. Ferro ha una data di uscita ed è quella del 6 novembre. Il documentario su Tiziano Ferro sarà disponibile per la visione in esclusiva su Amazon Prime Video, la sezione streaming di Amazon il cui accesso è riservato agli abbandonati Prime. Oltre alla possibilità di fruizione di Video, film e serie TV, gli utenti Amazon Prime possono beneficiare della ... Leggi su optimagazine

IleniaRagozzino : RT @ferropausini: Elettra che piange guardando i video di matrimoni è me quando vedrò nel documentario di Tiziano le parti del matrimonio - Vale1Val91 : RT @ferropausini: Elettra che piange guardando i video di matrimoni è me quando vedrò nel documentario di Tiziano le parti del matrimonio - ferropausini : Elettra che piange guardando i video di matrimoni è me quando vedrò nel documentario di Tiziano le parti del matrimonio -

Ultime Notizie dalla rete : documentario Tiziano Il documentario su Tiziano Ferro su Prime Video a novembre OptiMagazine Tosca, tre premi in due giorni: Tenco e Nastro d'argento. "E un duetto regalato da Tiziano Ferro"

Una carriera cominciata nel mito di Gabriella Ferri, la vittoria a Sanremo nel 1996 con Ron, dopo gli anni della formazione trascorsi con Renato Zero, Dalla. "Ma soprattutto con un mentore come Renzo ...

Libro e dvd firmati Tiziano Sossi per Dario Argento

La loro è un’amicizia consolidata: si conoscono dal 1995. Allora Tiziano Sossi (nella foto), 58enne monzese, regista e storico del cinema, frequentava il set del film La sindrome di Stendhal di Dario ...

Una carriera cominciata nel mito di Gabriella Ferri, la vittoria a Sanremo nel 1996 con Ron, dopo gli anni della formazione trascorsi con Renato Zero, Dalla. "Ma soprattutto con un mentore come Renzo ...La loro è un’amicizia consolidata: si conoscono dal 1995. Allora Tiziano Sossi (nella foto), 58enne monzese, regista e storico del cinema, frequentava il set del film La sindrome di Stendhal di Dario ...