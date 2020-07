Il decreto Semplificazioni è una riforma senza precedenti. Così si costruisce il futuro. Parla il sottosegretario Turco: “Stiamo realizzando le condizioni per la competitività” (Di mercoledì 8 luglio 2020) sottosegretario Mario Turco (M5S) il Cdm ha approvato “salvo intese” il decreto Semplificazioni. Ma pare permangano perplessità di Pd e Leu sulle deroghe introdotte sul “modello Genova”. La discussione è destinata a riaprirsi in Parlamento? “Il Parlamento, come sempre, potrà e dovrà discutere, migliorando, laddove ritiene opportuno, il “modello” di semplificazione proposto dal Governo. Il decreto approvato è il risultato di un intenso lavoro, condiviso non solo tra le forze di maggioranza, ma anche discusso con le diverse parti sociali ed economiche del Paese che abbiamo incontrato nei mesi trascorsi. Le nuove direttrici normative ci restituiscono un quadro di soluzioni concrete per velocizzare la realizzazione di opere pubbliche ferme da decenni, senza rinunciare però ai presidi di legalità. Ci ... Leggi su lanotiziagiornale

Ultime Notizie dalla rete : decreto Semplificazioni Decreto Semplificazioni e Superbonus 110%: detrazioni fiscali anche per il singolo condomino benefattore Lavori Pubblici Sicurezza: dal Mit, via libera a controlli più veloci

Così, mentre nel Decreto Semplificazioni, inoltre, è stata inserita ed approvata dal Consiglio dei Ministri la norma proposta della Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli, per ...

Non dite più che questo non si può fare

La nuova prospettiva aperta con il Decreto sulla semplificazione. C'è la possibilità di mettere a norma le scuole entro settembre. E di portare a termine i lavori nei cantieri stradali e tutte le ...

