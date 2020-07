Il decreto Rilancio ha sospeso gli sfratti, ma per alcuni meglio proteggere le rendite immobiliari (Di mercoledì 8 luglio 2020) Brutta cosa l’egoismo economico e sociale. Il decreto legge Rilancio è alle battute finali. Questi ha visto accolte due modifiche, proposte dall’Unione Inquilini quali: la sospensione degli sfratti al 31 dicembre 2020; la possibilità di accedere al reddito di emergenza anche per le famiglie occupanti che non hanno la residenza. Sulla sospensione degli sfratti abbiamo visto scatenarsi accese polemiche alimentate da Confedilizia e dal centro destra. Bisogna avere parecchia ipocrisia ad alzare i toni, contro la sospensione degli sfratti, senza la quale, tenuto conto della valanga di richieste di sfratti che si stanno riversando presso i tribunali, in autunno avremmo avuto ulteriori e pesantissime ricadute sociali. In realtà il polverone alzato da ... Leggi su ilfattoquotidiano

La Giunta Municipale di Pozzallo ha deliberato la possibilità di attivare per l’estate 2020 i centri estivi nel territorio del Comune mediante soggetti privati, associazioni ed enti del terzo settore ...

Concessioni: stop sulle spiagge prorogate quelle aeroportuali

Ci sono voluti i tempi supplementari. Ma il decreto rilancio, il maxi provvedimento da 55 miliardi varato dal governo per fronteggiare la crisi economica, sta per varcare il suo primo giro di boa. Sul ...

