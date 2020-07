Il Covid ha interrotto il declino della tv. Ora vediamo se si salverà (Di mercoledì 8 luglio 2020) di Donatello D’Andrea Il periodo del lockdown ha ridato nuova linfa alla televisione, ripropostasi come nuovo centro d’informazione ma Covid-dipendente. Infatti, gli indici di ascolto hanno registrato un aumento del 20% per tutte le principali reti televisive: Rai, Mediaset, La7 e Sky. In particolare Rai e Mediaset da sole monopolizzano il 70% degli ascolti nella fascia della prima serata. I numeri confermano, a dispetto di quanto si è detto sul sorpasso delle internet tv, un aumento della platea per il piccolo schermo di circa un milione di individui nel giorno medio e di quasi due milioni in prima serata. Ma prima di arrivare al punto, è interessante comprendere come funzioni la rilevazione degli ascolti. Ogni mattina Auditel, la società milanese che elabora proiezioni sugli ascolti raccogliendo i dati ... Leggi su ilfattoquotidiano

Woody Allen: "Forse non farò più film. Ho 84 anni, presto sarò morto" Il regista commenta amaramente il blocco del cinema dovuto alla pandemia. Segnato anche dalla morte per coronavirus di Eddie Davis ...

I disagi Inps sfociano nella protesta dei dipendenti dell'ente, con un presidio anche a Pisa, in Piazza Guerrazzi. L'appuntamento è fissato per l'8 luglio dalle ore 9.30 alle 11. L'azione si inserisce ...

