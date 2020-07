Il covid-19 rischia di aumentare il lavoro minorile in Europa (Di mercoledì 8 luglio 2020) I migranti economici e i lavoratori migranti hanno arricchito i loro paesi di origine di 554 miliardi di dollari. La Banca mondiale prevede che questo importo diminuirà di circa il 20 per cento quest’anno, fino a 445 miliardi di dollari. I Paesi colpiti da questa contrazione economica sono Stati a basso e medio reddito, o comunque la maggior parte del mondo al di fuori della zona euro: Nord America, Australia e Nuova Zelanda, Giappone e Corea del Sud. L’anno scorso in tutto il mondo, 714 miliardi di dollari sono stati inviati a casa da persone che lavoravano all’estero, anche se l’analisi della Banca mondiale comprende solo i dati dei paesi a basso e medio reddito. L’Ungheria rientra nella stessa categoria dei Balcani, dell’Europa orientale, dell’Asia centrale e degli ex stati sovietici. La Banca mondiale fa notare che i lavoratori ... Leggi su linkiesta

Agenzia_Ansa : #Istat Oltre un'azienda su 3 rischia la chiusura per #Covid. Oltre 6 alberghi e ristoranti su 10 sono in pericolo… - fattoquotidiano : San Marino rischia il default per debiti tra Pil in calo, Covid e banche al collasso. Per salvarsi bussa al governo… - kuzzi79 : RT @ChiodiDonatella: #ZINGARETTI A MEZZO SERVIZIO TRA #PD E #REGIONE: RISCHIA LA CACCIATA DI LÀ E BECCA LA LEGNATA DI QUA Ultimo tra i #go… - DimezzatiS : RT @lvoir: #COVID__19 Purtroppo chi prende sotto gamba il virus si fa male e rischia di far male anche ad altri. - Rocco_italiano2 : RT @ChiodiDonatella: #ZINGARETTI A MEZZO SERVIZIO TRA #PD E #REGIONE: RISCHIA LA CACCIATA DI LÀ E BECCA LA LEGNATA DI QUA Ultimo tra i #go… -

Ultime Notizie dalla rete : covid rischia Istat: oltre un'azienda su 3 rischia chiusura per Covid Agenzia ANSA Sanità, Nursing up: “2,5 milioni per proteggere dal Covid i deputati, mentre noi infermieri rischiavamo la vita”

Se non fosse però che noi abbiamo rischiato la vita per indennità ridicole ... Cari Signori, nel vostro mondo dorato avete vissuto il Covid protetti e “ovattati”. Nel nostro mondo “reale” invece ci ...

Il coronavirus, una “patologia” e la sua evoluzione. Tutti, o quasi, hanno sbagliato!

e comporta incertezze e rischi. Non esistono al momento evidenze secondo cui indossare una mascherina da parte di tutta la comunità possa impedire la trasmissione d’infezione da virus respiratori, ...

Se non fosse però che noi abbiamo rischiato la vita per indennità ridicole ... Cari Signori, nel vostro mondo dorato avete vissuto il Covid protetti e “ovattati”. Nel nostro mondo “reale” invece ci ...e comporta incertezze e rischi. Non esistono al momento evidenze secondo cui indossare una mascherina da parte di tutta la comunità possa impedire la trasmissione d’infezione da virus respiratori, ...