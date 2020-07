Il Coronavirus si trasmette nell’aria: 239 scienziati scrivono all’Oms (Di mercoledì 8 luglio 2020) La lettera aperta che 239 scienziati, provenienti da 32 diversi Paesi del mondo, hanno inviato all’Organizzazione Mondiale della Sanità confuta le dichiarazioni della stessa Agenzia secondo cui il Coronavirus non sarebbe tendenzialmente un virus aerobico. Secondo lo studio, però, il Covid-19 viaggerebbe nell’aria molto più di quanto si è pensato fino ad ora. La lettera dei 239 scienziati Virologi, epidemiologi e medici di tutto il mondo hanno affermato, in una lettera anticipata dal New York Times e che verrà pubblicata a breve su una rivista specializzata, che il contagio da Covid-19 può avvenire sia attraverso le goccioline – i droplets – più grandi (come gli starnuti) che attraverso quelle più piccole. Secondo lo studio condotto dal pool ... Leggi su notizieora

