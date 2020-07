Il City non molla Bonucci: la Juve vuole cash o il cartellino di Gabriel Jesus (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il Manchester City di Pep Guardiola ancora sulle tracce di Leonardo Bonucci. Il tecnico spagnolo aveva cercato il difensore della Juventus già nell’estate scorsa ed ora potrebbe tornare alla carica. Guardiola ritiene Bonucci ideale per il suo modo di giocare nonostante abbia raggiunto la soglia dei 33 anni. Oltre ad essere una garanzia in fase … L'articolo Il City non molla Bonucci: la Juve vuole cash o il cartellino di Gabriel Jesus Leggi su dailynews24

lospiegone : ???? La #Siria del futuro secondo #Assad non è per tutti. Vediamo perché progetti di #riqualificazione urbana, come M… - vittoriocasale : @robertoerreB @FootballAndDre1 @Lorenzo85138938 Mah ... anche La Stampa tedesca parla di un Alaba indeciso sul suo… - Amanda_R66 : RT @parmawelcomeoff: Venerdì, sabato e domenica vi aspettiamo per scoprire #Parma con noi e le nostre guide turistiche che non vedono l'ora… - TheBigs8893 : @FootballAndDre1 Con il Milan la Juve è da anni che gioca male,non ha motivazioni e sono sempre partitelle o partit… - MTethanos : Non sapere e dimostrarlo con un twit Bonucci- Chiesto a più riprese da Guardiola per interpretare il Libero al Cit… -

Ultime Notizie dalla rete : City non Guardiola bacchetta il City: “Troppe sconfitte, così non va. No al cooling break” ItaSportPress Zanzara non è vettore

Nessun rischio di trasmissione del SARS-Cov-2 dalla puntura di zanzara ma meglio evitare di essere punti perché le punture di insettto possono sempre associate adaltri problemi di salute. E' la raccom ...

La “carica” dell’opposizione

Anche il progetto Smart City non so che fine abbia fatto». «Per il progetto Smart City – replica l’assessore Dell’Aera – è stata pubblicata la determina a contrarre per l’affidamento della gara.

Nessun rischio di trasmissione del SARS-Cov-2 dalla puntura di zanzara ma meglio evitare di essere punti perché le punture di insettto possono sempre associate adaltri problemi di salute. E' la raccom ...Anche il progetto Smart City non so che fine abbia fatto». «Per il progetto Smart City – replica l’assessore Dell’Aera – è stata pubblicata la determina a contrarre per l’affidamento della gara.