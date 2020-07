Il ‘cavaliere’ Mbandà, sannita nel cuore: “A Pannarano ricordi bellissimi” (VIDEO) (Di mercoledì 8 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Maxime Mbandà è molto più di un rugbista. E’ una vera icona della palla ovale, incarna in pratica tutti i valori che sono contemplati nello sport che, negli anni, si è fatto apprezzare per aver messo in risalto lo spirito si squadra, il rispetto degli avversari e l’accettazione del risultato del campo. Mbandà nasce in Italia da padre congolese e madre sannita, per la precisione di Pannarano. E proprio al piccolo comune in provincia di Benevento, Maxime è legatissimo. Lo conferma nell’intervista, dove oltre al viscerale legame con la nostra terra, parla della sua nomina a Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana (è diventato il rugbista più famoso d’Italia con la partecipazione come volontario al trasporto sulle ambulanze dei malati di Covid-19 a Parma), alla ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : ‘cavaliere’ Mbandà