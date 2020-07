Il caso dei tamponi ‘taroccati’ in Bangladesh (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il caso dei voli tra Dacca e Roma sembra avere nuovi e importanti novità. Il Ministero della Salute, nella giornata di ieri, ha sospeso la tratta per via del rischio epidemiologico. Nel Paese orientale, infatti, il Coronavirus è tutt’altro che sparito. Oggi, secondo un’accusa riportata dal quotidiano Il Messaggero, arriva un tassello in più che fa preoccupare l’Italia: si parla di tamponi Bangladesh falsificati e venduti a un prezzo tra 36 e 52 euro, per dare il via libera alle partenze. LEGGI ANCHE > Record contagi in USA, Trump: «sarebbe peggio se avessi ascoltato esperti» A ricostruire questa vicenda – che, se confermata, sarebbe gravissima, – è stato Mohammed Taifur Rahman Shah, presidente dell’associazione Ital-Bangla denuncia. A Il Messaggero ha parlato di questa pratica: vengono venduti, ... Leggi su giornalettismo

