Il candidato Kanye West divorzia da Trump, ma affonda Biden: "Il presidente deve essere speciale. Lui non lo è" (Di mercoledì 8 luglio 2020) Ha avuto il Covid a febbraio ma diffida del vaccino, è stato vicino a Trump ma correrà alla Casa Bianca contro di lui. Ma soprattutto contro Joe Biden: “Un candidato deve essere speciale. Lui non lo è”, sostiene. E detesta l’idea secondo la quale i neri d’America dovrebbero votare solo per i dem. Il motivo? “Anche questa è una forma di razzismo”.Volessimo tracciarlo a pennellate veloci, è questo il ritratto di Kanye West che emerge dall’intervista rilasciata a Forbes. La prima da candidato alla Casa Bianca. Proprio così, perché il rapper ha scelto di sfidare Trump ... Leggi su huffingtonpost

