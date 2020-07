Il calcio europeo alla conquista dell’Arabia (Di mercoledì 8 luglio 2020) Tempo di Lettura: 6 minuti In un’intervista di qualche giorno fa ad Arab News, Morris Pagniello (manager di calcio italo-australiano; n.d.a.) ha annunciato che stabilirà l’ultima filiale della Genova International School of Soccer (GISS) in Arabia Saudita in associazione con il Consiglio sportivo del club emiro Sharjah FC, probabile futuro club di Mario Balotelli. Morris Pagniello con Pelé“Più di un anno e mezzo fa abbiamo iniziato i colloqui con il segretario generale del Consiglio sportivo Issa Hilal Al Hazami, per programmare lo sviluppo dei giocatori e delle squadre locali della Sharjah“, ha detto Pagniello. “Quindi stiamo cercando di aprire con Dibba e Khor Fakkan, stabilendo le nostre basi accademiche. … Lavorare con i club, dagli under 20 in poi, lavorare con i loro allenatori e portare anche allenatori spagnoli e ... Leggi su lapiazzettadellosport

Solari_09 : @VinceJfc Per me anche tecnicamente, era il principale difetto della nostra difesa “bassa e inadeguata al calcio eu… - stederrick : RT @report_soccer: “775.5 milioni di euro nei prossimi 4 anni per il calcio europeo”. LO SVILUPPO DEL CALCIO EUROPEO PASSA ANCHE DALLA RE… - report_soccer : “775.5 milioni di euro nei prossimi 4 anni per il calcio europeo”. LO SVILUPPO DEL CALCIO EUROPEO PASSA ANCHE DAL… - AlessandroPalm : @FilippoCoveri @BiffiLuca Ma infatti se la mentalità è quella che Milan e Inter sono al momento sullo stesso piano… - juventina____ : @Desmo619 @Sergio83716566 @Nziso87 @ChiamarsiBomber Ehi chi ti avrebbe insultato? Le coppe sono sempre due dal 96..… -

Ultime Notizie dalla rete : calcio europeo SSR perde le dirette del grande calcio europeo RSI.ch Informazione Women’s World Cup 2019: per la Francia entrate da 284 milioni di euro

(di Linda Zanoni) – Stando ad un nuovo rapporto pubblicato dalla Federazione Francese di Calcio (FFF) e dal comitato organizzatore del torneo, i Mondiali femminili dello scorso anno hanno portato ...

TIM, sport e calcio con la Serie A a costo zero per tutti i clienti

Gli appassionati di calcio potranno quindi seguire la propria squadra del cuore per gran parte dell’estate attraverso i canali di Sky e DAZN. Inoltre, a campionato concluso, le grandi emozioni ...

(di Linda Zanoni) – Stando ad un nuovo rapporto pubblicato dalla Federazione Francese di Calcio (FFF) e dal comitato organizzatore del torneo, i Mondiali femminili dello scorso anno hanno portato ...Gli appassionati di calcio potranno quindi seguire la propria squadra del cuore per gran parte dell’estate attraverso i canali di Sky e DAZN. Inoltre, a campionato concluso, le grandi emozioni ...