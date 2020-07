Il Bangladesh è una bomba sanitaria: l’Italia rischia una seconda ondata (Di mercoledì 8 luglio 2020) Semaforo rosso per i voli provenienti dal Bangladesh. È questa l’ultima decisione presa dall’Italia per stoppare sul nascere un’emorragia che avrebbe potuto dissanguare il Paese nel giro di pochi giorni. Fuor di metafora, stiamo parlando del coronavirus e dei cosiddetti contagi importati. Già, perché nel direttissimo Dacca-Roma di ieri, su 270 persone, sono stati segnalati … Il Bangladesh è una bomba sanitaria: l’Italia rischia una seconda ondata InsideOver. Leggi su it.insideover

Claudio12792908 : RT @Emanuelamodene1: ??Ne sono arrivati una valanga dal Bangladesh col covid,via aereo, con tanto di certificato medico FALSO pagato a medic… - GgvfLucien : RT @ultimenotizie: Sindaco Fiumicino #Montino: ' Un volo dal #Bangladesh è stato diviso in due e metà dei passeggeri sbarcheranno a #Milano… - blondy90550027 : RT @ultimenotizie: Sindaco Fiumicino #Montino: ' Un volo dal #Bangladesh è stato diviso in due e metà dei passeggeri sbarcheranno a #Milano… - Francesca30301 : RT @TWDDarylRick: @robersperanza Siete li che non sapete nemmeno dove sono finiti 600 del Bangladesh cosa aspettate a bloccare i voli alme… - DSovranista : RT @ultimenotizie: Sindaco Fiumicino #Montino: ' Un volo dal #Bangladesh è stato diviso in due e metà dei passeggeri sbarcheranno a #Milano… -