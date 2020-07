Idrogeno, l'Italia punti su quello verde (Di mercoledì 8 luglio 2020) (Questo post è a cura di Giuseppe Onufrio, direttore esecutivo di Greenpeace Italia)Un elemento importante del Green Deal è legato ai poderosi investimenti che si faranno in Europa, capofila la Germania con 9 miliardi di investimento, sulla filiera dell’Idrogeno. Secondo i piani europei, nel 2030 il mercato dell’Idrogeno dovrebbe avere un volume di 140 miliardi di euro, oltre la metà dell’attuale mercato globale delle fonti rinnovabili.Di Idrogeno si parla da decenni, un tema finora sempre sembrato molto futuribile. Il motivo per cui se ne discute maggiormente oggi è che per una decarbonizzazione completa – cioè l’abbandono totale delle fonti fossili – necessaria per combattere la crisi climatica, l’Idrogeno è ritenuto ... Leggi su huffingtonpost

