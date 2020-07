Iachini: “Ho tolto Chiesa perché era ammonito. Kouamé potrà darci una mano” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Intervistato da SKY Sport, Beppe Iachini, tecnico della Fiorentina, ha così parlato della partita pareggiata contro il Cagliari: “Oggi si poteva segnare perché le opportunità le abbiamo avute, anche se è stata una partita faticosa. Siamo partiti con tre punte davanti per incidere subito sul risultato: oggi abbiamo preso il quinto palo in cinque partite e ci sono state ottime parate di Cragno. Un paio di situazioni pericolose del Cagliari le abbiamo subite perché hanno qualità, e dobbiamo stare attenti, ma la squadra ha provato fino alla fine a segnare, anche con Kouame. Abbiamo provato di tutto e di più, giocando ogni tre giorni la fatica si fa sentire e ci manca la fase conclusiva, la rete che cerchiamo in ogni maniera. Anche per sfortuna non ci riusciamo. Chiesa? Nulla di particolare, si è ... Leggi su alfredopedulla

