I Washington Redskins costretti a cambiare nome: “pellerossa” è razzista (Di mercoledì 8 luglio 2020) I Washington Redskins non si chiameranno più Redskins. Cambieranno nome, dopo anni di polemiche e battaglie, perché “pellerossa” è un termine razzista. E in questo periodo la semantica dei diritti civili non risparmia nulla, nemmeno una delle squadre simbolo della NFL, la lega americana di football americano. “Alla luce dei recenti eventi accaduti nel nostro paese e delle opinioni arrivate dalla nostra comunità, i Washington Redskins inizieranno una revisione approfondita del loro nome”, ha annunciato in una nota la franchigia di proprietà dell’imprenditore Daniel Snyder, dopo le nette prese di posizione di alcuni sponsor. Il nome Redskins viene dagli anni ... Leggi su ilnapolista

Il comandante in capo ha dunque accusato le squadre di baseball Indians di Cleveland e di football Washington Redskins di voler cambiare i nomi per fare i "politicamente corretti".

