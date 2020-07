I giornali di gossip e la curiosa estate 2020 (Di mercoledì 8 luglio 2020) Sarà una mia impressione, ma siamo ai primi di luglio e non vedo, sui giornali specializzati in gossip, notizie di sentimenti contrastati. Ricordate che, per anni, abbiamo creduto a innamoramenti finti, a separazioni finte e ad altre invenzioni, certamente non pericolose. Chissà perché, da qualche tempo, chi si separa lo fa in silenzio e chi si innamora lo fa altrettanto in silenzio. Rimangono, quindi, sui giornali di gossip i minori, quelli che si separano o si innamorano più volte l'anno. Anche Fabrizio Corona, che da sempre è stato il leader di questi gossip, sembra essersi pensionato. curiosa estate quella del 2020. Leggi su liberoquotidiano

Giulio Berruti confessa in tv l'amore per Maria Elena Boschi: «Sono innamorato»

"Ci sono le foto dei giornali, è inutile negarlo". Da parte di Maria Elena Boschi nessun commento alle dichiarazioni del compagno, ma ormai sarebbe inutile negare anche per lei.

