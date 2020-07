Humanitas si chiama fuori dalla gara per il servizio 118 a Salerno (Di mercoledì 8 luglio 2020) “Stavolta non ci saremo. Nonostante il possesso dei livelli più alti per ogni requisito richiesto, l’Humanitas ha deciso di tirarsi fuori da una contesa, quella dell’assegnazione dei lotti di cui alla gara Asl per il servizio 118 appena scaduta che non convince in più di qualche aspetto”. Così il presidente Roberto Schiavone di Favignana “In tal senso – prosegue – pur prendendo atto e rispettando la pronuncia del Tar, certo non biasimeremmo chiunque, da legittimo portatore di interesse, intendesse eventualmente ricorrere al Consiglio di Stato. Dopo 37 anni l’Humanitas, che ha contribuito ad istituire la centrale di soccorso a Salerno, lascerà il campo ad altri decidendo di stare fuori da una dinamica e da un contesto che non le appartengono. Ma nessuna preoccupazione: la cittadinanza potrà contare su ... Leggi su ildenaro

