Huawei fuori dal 5G britannico. Johnson pronto per la rivoluzione (Di mercoledì 8 luglio 2020) Secondo quanto rivela Telegraph, il primo ministro Boris Johnson sarebbe pronto a iniziare ad eliminare graduamente la tecnologia Huawei dalla rete 5G nel Regno Unito. L’agenzia governativa che si occupa di comunicazione e intelligence, la Gchq, ha già riconsiderato la garanzia fornita a suo tempo sulla sicurezza delle tecnologie del colosso cinese. Il governo Johnson aveva detto a gennaio che Huawei sarebbe stata autorizzata a fornire apparecchiature per le reti 5G. A motivare l’inversione a U del governo semrbrerebbe l’ingresso delle nuove sanzioni statunitensi su Huawei, che impediranno alla società l’utilizzo di tecnologie basate su brevetti americani e la costringeranno a utilizzare tecnologie cinese, tecnologie – scrive il Telegraph citando le conclusioni del rapporto – non affidabili che potrebbe rendere impossibile il ... Leggi su ilparagone

