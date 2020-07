Honor Magic Watch 2, lo smartwatch economico per chi vuole allenarsi senza spendere troppo (Di mercoledì 8 luglio 2020) Honor Magic Watch 2 è uno degli ultimi orologi smart ad essere lanciati sul mercato. D'altronde, lo smartWatch ha raggiunto una maturità tale da essere allo stesso livello di importanza di uno smartphone. Se ti alleni, ti piace il design o vuoi monitorare la tua salute, acquistare un orologio intelligente ti consente di avere tutto sotto controllo nello spazio di un paio di tap sul quadrante. Puoi monitorare il sonno, leggere il battito cardiaco e ricevere messaggi e chiamate senza dover stare sempre appiccicato al telefono. Il più evoluto (e completo) in circolazione è sicuramente Apple Watch, ma se vuoi uno smartWatch che non devi ricaricare tutte le sere e vuoi spendere poco, devi guardare altrove. Uno degli outsider meno conosciuti tra gli smartWatch economici è l'Honor Magic Watch 2, fratello dello Huawei Watch GT 2, e a cui non manca praticamente ... Leggi su gqitalia

