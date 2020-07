Higuain Juventus, l’argentino furioso con Sarri: il motivo (Di mercoledì 8 luglio 2020) Higuain Juventus – Ha sicuramente acceso gli animi la sconfitta subita contro il Milan. Un 4-2 in rimonta che, inoltre, ha causato lo scontro tra Maurizio Sarri ed il bomber argentino. I due hanno avuto un duro confronto dopo che è stata decisa la sostituzione nel secondo tempo. L’ex Napoli è stato richiamato in panchina per far posto a Douglas Costa.Una scelta che non è affatto piaciuta al ragazzo, considerata anche l’indisponibilità di Paulo Dybala. Higuain Juventus: ancora un litigio Gonzalo Higuain avrebbe scaricato tuta la sua frustrazione lanciando una bottiglietta mentre si accomodava in panchina. La sua prestazione sottotono, causata anche da un evidente ritardo atletico, non è piaciuto ai sostenitori bianconeri che lo hanno prontamente bersagliato. Ai microfoni di Dazn, Maurizio Sarri ha preferito spegnere le polemiche ... Leggi su juvedipendenza

