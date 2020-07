Highlights e gol Brighton-Liverpool 1-3, Premier League 2019/2020 (VIDEO) (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il VIDEO degli Highlights e dei gol di Brighton-Liverpool 1-3, match valido per la trentaquattresima giornata di Premier League 2019/2020. Ottima partenza dei reds, che trovano il vantaggio al 6′ grazie a Salah e appena 2 minuti dopo raddoppiano con Henderson. I padroni di casa chiudono in maniera positiva il primo tempo, accorciando lo svantaggio grazie alla rete siglata da Trossard al 45′. Nella ripresa, però, è ancora Salah ad andare in gol e a segnare la doppietta personale. Tre punti conquistati dagli uomini di Klopp, che puntano al record di punti in una singola stagione di Premier League. In alto le immagini salienti del match. Leggi su sportface

