«Hamilton»: perché non perdersi (su Disney+) il musical di Broadway (Di mercoledì 8 luglio 2020) Hamilton non è un musical per tutti. E chi cerchi un’esperienza di visione facile, dove non ci sia bisogno di concentrazione né lettura, è bene se ne tenga alla larga. Ma chi, invece, ha la voglia di perdersi nelle musiche inglesi, di strizzare gli occhi per carpire ogni parola ai sottotitoli (di nuovo, inglesi), dovrebbe affrettarsi a scaricare Disney +, così da vedere Hamilton credendo per un momento che il proprio salotto abbia preso le sembianze di uno dei tanti teatri che affollano Broadway. Hamilton, il musical dei record, uno dei pochi ad aver vinto il Pulitzer per la drammaturgia, è stato reso disponibile online il 3 luglio scorso. Nessuno ne ha cambiato lo sviluppo. Hamilton, nella sua versione filmata, dura due ore e più, e di tanto in tanto è interrotto dalle risate del pubblico, dai suoi applausi e urla. Leggi su vanityfair

LucaSalvarani11 : @Saetta_McQueen @Davide_QV @Alrip_ Perché nel 2010 gli errori dei pretendenti al mondiale: Alonso, Webber, Hamilton… - byebyeIwannadie : So che mi odierete ma non ho mai visto hamilton anche se ho sempre voluto guardarlo perché tutti ne parlavano bene… - BlueBandit_16 : ...questa cosa che sono letteralmente nel mezzo-- (Sì perché io rifaccio i test cambiando una sola risposta, quel… - Mattiabuonocore : Ma perché Hamilton non ha nemmeno i sottotitoli in italiano? #DisneyPlus - mashupofglow : tutta questa gente ossessionata da Hamilton in tl dov’eravate nel 2016 che io ero sola e depressa perché in Italia nessuno lo conosceva -