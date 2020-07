Hair Love: il corto premio Oscar ispira una serie tv destinata a HBO Max (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il cortometraggio Hair Love, vincitore del premio Oscar, è alla base della nuova serie animata Young Love destinata a HBO Max. Hair Love, il cortometraggio vincitore di un premio Oscar, ha dato vita alla nuova serie televisiva intitolata Young Love e destinata a HBO Max. Il progetto sarà composto da dodici episodi prodotti da Sony Pictures Animation. Il corto prendeva il titolo dal libro di Matthew A. Cherry in cui si racconta la storia di Stephen, un giovane afroamericano, che impara a prendersi cura dei capelli di sua figlia Zuri grazie ai video dellla moglie Angela, che si trova in ospedale a causa del cancro. Young Love espanderà la storia della famiglia, che comprende anche il gatto Rocky, mostrandoli alle prese ... Leggi su movieplayer

cinemaniaco_fb : ?????????????? Hair Love: il corto premio Oscar ispira una serie tv destinata a HBO Max - halahanse : @sjnluvr SKSKKSJSJJD I LOVE CURLY HAIR - badtasteit : #HairLove: arriva la serie animata tratta dal corto premio Oscar - _choose_love : RT @clardusthar: tutte le persone team long hair guardate sto video e rt perfavore VI PREGO NON MI SENTO BENE - _hazzaxbear_ : YES I LOVE THIS HAIR JSJDJDJDJ -

Ultime Notizie dalla rete : Hair Love Hair Love: il corto premio Oscar ispira una serie tv destinata a HBO Max Movieplayer.it Hair Love: il corto premio Oscar ispira una serie tv destinata a HBO Max

Il cortometraggio Hair Love, vincitore del premio Oscar, è alla base della nuova serie animata Young Love destinata a HBO Max. Hair Love, il cortometraggio vincitore di un premio Oscar, ha dato vita a ...

La Virginia è primo stato del sud a vietare la discriminazione razziale dei capelli (perché prima?)

Vi ricordate gli Oscar a febbraio? Già, era prima della pandemia, prima della crisi economica e soprattutto prima dell'ondata di proteste #BlackLivesMatter seguita alla morte di George Floyd. Durante ...

Il cortometraggio Hair Love, vincitore del premio Oscar, è alla base della nuova serie animata Young Love destinata a HBO Max. Hair Love, il cortometraggio vincitore di un premio Oscar, ha dato vita a ...Vi ricordate gli Oscar a febbraio? Già, era prima della pandemia, prima della crisi economica e soprattutto prima dell'ondata di proteste #BlackLivesMatter seguita alla morte di George Floyd. Durante ...