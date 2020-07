Guerriglia a Belgrado contro nuovo lockdown, la folla assalta il Parlamento (Video) (Di mercoledì 8 luglio 2020) Roma, 8 lug – Dal 21 giugno in Serbia il governo aveva deciso di rimuovere tutte (o quasi) le restrizioni anti-coronavirus. Adesso, dopo un aumento dei casi, ha imposto un coprifuoco ritenendo che la situazione generale fosse tornata a livelli pandemici. Una scelta che ha scatenato la rabbia di migliaia di persone, scese in piazza nella notte a Belgrado per protestare in particolare contro il presidente Aleksandar Vucic. Una manifestazione che si è trasformata ben presto in una Guerriglia, con pesanti scontri tra i dimostranti antigovernativi e la polizia davanti al Parlamento serbo. Assalto al Parlamento La tensione, già di per sé piuttosto alta, è salita vertiginosamente quando un gruppo di manifestanti ha tentato di entrare all’interno del Parlamento e le forze dell’ordine li hanno respinti all’ingresso dell’edificio usando ... Leggi su ilprimatonazionale

RaiNews : Scontri nella notte davanti al Parlamento di Belgrado: i manifestanti hanno lanciato sassi e petardi contro gli age… - HuffPostItalia : Serbia torna al lockdown, notte di guerriglia a Belgrado - GianniVezzani1 : RT @IlPrimatoN: Violenti scontri nella capitale serba. In migliaia contro il governo - antoniomichel25 : RT @IlPrimatoN: Violenti scontri nella capitale serba. In migliaia contro il governo - ZuberGregovic : RT @BalcaniCaucaso: Notte di sommossa a #Belgrado contro la gestione della pandemia da parte del presidente Aleksandar Vucic: prima organiz… -