Grotta, ecco il nuovo tecnico: Alessio Martino guiderà i giallorossi (Di mercoledì 8 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAlessio Martino torna in panca. Dopo l’esperienza col Gelbison, finita anzitempo nonostante il campo avesse detto altro, il bravissimo tecnico campano è il nuovo allenatore dell’ambizioso Grotta. Di seguito il comunicato ufficiale della società irpina: 🗣 COMUNICATO UFFICIALE: BENVENUTO MISTER Martino! 🟡🔴 La Polisportiva Grotta 1984 comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra per la stagione 2020-21 ad Alessio Martino Classe 1983, dopo una carriera da calciatore iniziata nelle giovanili del Palermo, all’età di 31 inizia la sua esperienza da allenatore sulla panchina della Virtus Goti in Prima Categoria vincendone il campionato al secondo anno. Poi 3 anni alla guida dell’Eclanese prima in Promozione e poi in Eccellenza ed infine la chiamata in Serie D nel ... Leggi su anteprima24

