“Grazie Allah per il coronavirus”. Arrestato a Milano jihadista sostenitore dell’Isis (Di mercoledì 8 luglio 2020) Milano, 8 lug – Questa notte è stato Arrestato a Milano un sostenitore dell’Isis. Si tratta di un italiano originario di Bari ma residente nel capoluogo lombardo che, secondo gli inquirenti, si era «radicalizzato» a partire dal 2015. L’arresto è stato effettuato dai carabinieri del Ros e del Comando Provinciale di Milano. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal Gip del Tribunale ordinario di Milano su richiesta della locale Procura della Repubblica. L’accusa per lo jihadista è quella di istigazione a delinquere aggravata dall’uso del mezzo telematico. Se un italiano diventa jihadista L’uomo, 30 anni, si chiama Nicola Ferrara, e si era distinto per aver fatto propaganda sul web in favore dell’Isis, esortando gli altri utenti a unirsi alla jihad global per schiacciare gli ... Leggi su ilprimatonazionale

