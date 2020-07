Grande Fratello Vip con Mario Balotelli: il centravanti vicino all’addio al calcio giocato? (Di mercoledì 8 luglio 2020) Incredibile indiscrezione dal mondo del piccolo schermo, con al centro il sempre tanto chiacchierato Mario Balotelli. Mario Balotelli continua a far parlare di sè e questa volta l’indiscrezione bomba che arriva sul talento del pallone italiano è a dir poca clamorosa. Secondo rumors Balotelli potrebbe dire addio al calcio giocato e approdare nel mondo della … L'articolo Grande Fratello Vip con Mario Balotelli: il centravanti vicino all’addio al calcio giocato? NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

CarloCalenda : Dream team: Azzolina e Arcuri. Secondo me è un’idea di Casalino. Prova tipo grande fratello per la scuola italiana.… - 1ikgh : @trash_italiano Vorrei mettere in luce l’articolo del messaggero dove definiscono la Volpe ex gieffina come a sminu… - paolacontini64 : @victoreremita01 Più che il Grande Fratello questo è il Grande Fardello che la regione Lombardia ha sulle spalle. - _VeronicaG : RT @TRASHPERSON18: Grande Fratello 9 (2009): il clima sereno e armonioso che c’era tra i concorrenti - Faella89483632 : @LaStampa A questo punto 1987 (il grande fratello) è attualità. -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello Grande Fratello Vip incredibile: Signorini vuole Maria De Filippi SoloDonna Ogni Mattina, Adriana Volpe attacca Magalli in diretta: volano gli stracci

Sembrava che ci fosse in atto una tregua tra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli, invece nelle ultime ore i due ex colleghi sono tornai ad attaccarsi duramente. Il nuovo botta e risposta si è consumato ...

GfVip: opinionista direttamente da Temptation?

Molti si staranno già chiedendo chi prenderà il posto di Wanda Nara al Grande Fratello Vip 5 condotto sempre da Alfonso Signorini. Il nome di Giulia De Lellis sembrava quello inizialmente più ...

Sembrava che ci fosse in atto una tregua tra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli, invece nelle ultime ore i due ex colleghi sono tornai ad attaccarsi duramente. Il nuovo botta e risposta si è consumato ...Molti si staranno già chiedendo chi prenderà il posto di Wanda Nara al Grande Fratello Vip 5 condotto sempre da Alfonso Signorini. Il nome di Giulia De Lellis sembrava quello inizialmente più ...