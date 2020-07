Grande Fratello Vip, clamorosa indiscrezione: Mario Balotelli ha detto sì (Di mercoledì 8 luglio 2020) Nelle ultime ore gira una clamorosa indiscrezione sul cast della prossima edizione del Grande Fratello Vip, riguardante Mario Balotelli. Inizia l’estate ed oltre al calciomercato, inizia anche il casting per la prossima edizione del Grande Fratello Vip guidata da Alfonso Signorini. Per il momento non si sa molto sui personaggi noti che si vedranno nella … L'articolo Grande Fratello Vip, clamorosa indiscrezione: Mario Balotelli ha detto sì è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello Grande Fratello Vip, Adara Molinero contro Gianmarco Onestini in diretta: "Pene piccolo, baci viscidi e niente orgasmo" LiberoQuotidiano.it Gli “stracci” estivi di Giancarlo Magalli e Adriana Volpe [Video]

Adriana Volpe dopo il successo ottenuto al Grande fratello vip su Canale 5 é approdata a Tv8 con il programma quotidiano Ogni mattina affiancando Alessio Viola e al netto di siparietti abbastanza forz ...

Antonella Elia a Temptation Island, "copione già scritto". Voce clamorosa dai corridoi: tutto finto?

"Tutto un copione". Ne è convinto Antonio Zequila, che con la ex valletta di Mike Bongiorno era già venuto ai ferri corti nella casa del Grande Fratello Vip, qualche mese fa. Ora la Elia è in Sardegna ...

