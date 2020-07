Google Chrome ottimizza la batteria del PC, vediamo quanto dura (Di mercoledì 8 luglio 2020) ottimizzare la batteria del PC con Google Chrome. Come è possibile? Google, con il nuovo aggiornamento, ha trovato il modo per estendere la durata della batteria da 30 minuti fino a 2 ore. Non tutti sanno infatti, che il browser di Google è il più utilizzato sui dispositivi, da smartphone e tablet a computer e laptop, ma è anche quello che consuma più batteria. Google migliora le prestazioni di Chrome Grazie al prossimo aggiornamento in arrivo, Google è riuscito finalmente nel suo obiettivo di migliorare le prestazioni di Chrome. Il lavoro si è concentrato principalmente sui timer di Javascript. Cosa significa? In pratica, aumentando il tempo in cui le pagine in background vengono analizzate, si è riusciti ad ottenere un significativo risparmio di batteria, anche con moltissime schede aperte. Ma come ha risolto il problema ... Leggi su quotidianpost

