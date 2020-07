Golf – Emergenza Coronavirus, Ryder Cup posticipata al 2021: l’edizione italiana slitta al 2023 (Di mercoledì 8 luglio 2020) La Ryder Cup italiana slitta di un anno, si giocherà nel 2023. La super sfida tra Europa e Usa – inizialmente prevista a Roma dal 30 settembre al 2 ottobre 2022 presso il Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio (Roma) – è stata posticipata a seguito della decisione della PGA of America che ha stabilito di rinviare, causa Emergenza sanitaria, dal 2020 al 2021 l’edizione statunitense che si disputerà nella settimana dal 21 al 26 settembre nel Wisconsin, sul percorso del Whistling Straits Golf Course di Kohler. I criteri di qualificazione per la composizione dei due Team resteranno invariati. Fondamentale, per la scelta del rinvio, il parere del Centers for Disease Control ... Leggi su sportfair

