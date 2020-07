Gli USA fuori dall’OMS dal 2021: la decisione di Donald Trump (Di mercoledì 8 luglio 2020) USA fuori dall’OMS a partire dal 6 luglio 2021. Questa è la decisione dell’inquilino della Casa Bianca Donald Trump che non ha certo sorpreso gli americani dal momento che il presidente in carica aveva già manifestato le sue intenzioni nel mese di maggio, come scriveva il Washington Post. Oggi i nostri lettori ci segnalano un post pubblicato sulla pagina Facebook GPN Media Center ieri mattina, 7 luglio. #BREAKING: GLI STATI UNITI LASCIANO UFFICIALMENTE L’OMS. La Casa Bianca ha ritirato ufficialmente gli Stati Uniti dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS). La notifica alle Nazioni Unite è stata fatta ieri. A rivelarlo è stato il senatore Bob Menendez, il Democratico più importante della commissione per gli ... Leggi su bufale

