Gli Stati Uniti lasciano l’Oms: quali saranno le conseguenze? (Di mercoledì 8 luglio 2020) (foto: Chip Somodevilla/Getty Images)Il taglio dei fondi all’Organizzazione mondiale di sanità (Oms) era già stato annunciato dal presidente Donald Trump il 14 aprile. Dopo due mesi e mezzo circa, la decisione di abbandonarla viene ufficialmente presentata alle Nazioni Unite, da cui dipende formalmente l’Oms, e dal Congresso degli Stati Uniti che ha il compito di ratificare questo tipo di provvedimenti. Bisognerà attendere ancora un anno – precisamente fino al 6 luglio 2021 – perché la disposizione diventi davvero effettiva. Un lasso di tempo in cui gli Usa dovranno continuare a rispettare gli obblighi derivanti dall’essere membro dell’organizzazione. Gli effetti, quindi, si vedranno nel lungo periodo e potrebbero essere significativi visto che il paese contribuisce in maniera sostanziale al bilancio ... Leggi su wired

