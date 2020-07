Gli Stati Uniti escono dall’Organizzazione mondiale della sanità. Trump va fino in fondo (Di mercoledì 8 luglio 2020) Washington, 8 lug – Adesso è ufficiale: gli Stati Uniti escono dall’Organizzazione mondiale della sanità. La lettera di notifica è stata inviata dall’amministrazione Trump al segretario generale delle Nazioni Unite. L’uscita dall’organismo Onu però sarà effettiva il 6 luglio del 2021, perché c’è l’obbligo di preavviso di un anno. Nel frattempo gli Stati Uniti dovranno onorare tutti gli impegni per l’anno in corso, compresi gli obblighi finanziari. Insomma, Donald Trump allo scadere dell’ultimatum, come minacciato, ha deciso per il ritiro dall’Oms. A maggio infatti il presidente Usa aveva detto all’organismo Onu che avrebbe avuto 30 giorni di tempo per dimostrare di “non essere un burattino della Cina” rispetto alla gestione della pandemia di coronavirus. Ebbene, ... Leggi su ilprimatonazionale

