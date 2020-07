Gli italiani scoprono che il travaglismo non è questo granché (Di mercoledì 8 luglio 2020) Gli italiani scoprono che il travaglismo non è questo granché Di recente, il direttore del Fatto quotidiano Marco Travaglio ha fatto un infelice gioco di parole con il nome del sindaco di Bergamo, storpiando Giorgio Gori in Giorgio Covid. La folla s’indigna, perché le immagini dei camion militari che portano via le bare sono ancora fresche, le dieci pagine di necrologi pure, ed è difficile dimenticare la voce spezzata del deputato che guaisce “in poche settimane Bergamo sta perdendo i suoi nonni” e a testa china ringrazia di cuore chi non si ferma mai «perché i bergamaschi non sono abituati a restare con le mani in mano», e si trovano a decidere “chi vive e chi muore come in guerra”. “Giorgio Covid”.Segui Termometro Politico su Google News Quello che stranisce è l’indignazione. ... Leggi su termometropolitico

matteosalvinimi : Amici, da solo non conto nulla, ma INSIEME possiamo salvare il nostro Paese dal devastante progetto di invasione ch… - Mov5Stelle : Sui giornali continuano ad attaccarci sul nulla, solo chiacchiere e attacchi al Governo. Forse gli conviene? Vorrà… - piersileri : Credo sia mancata una comunicazione adeguata. Avremmo dovuto -io da medico ci ho provato- trattare gli italiani com… - paolominervino : RT @Mov5Stelle: Sui giornali continuano ad attaccarci sul nulla, solo chiacchiere e attacchi al Governo. Forse gli conviene? Vorrà dire ch… - SkorpioITA : RT @schumacher_jorg: Il nuovo portavoce del governo francese è il giovane politico che due anni fa aveva considerato gli italiani « vomitev… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli italiani Gli italiani tornano allo shopping, ma per il 73% dopo il virus i prezzi sono più cari Il Sole 24 ORE Anche i finocchi sono brava gente

A Patrizia Barbieri, avvocato, a capo di una coalizione FI-Lega-Fratelli d’Italia, vorrei chiedere un commento ... è nativo del paese ma gestisce un bar a Torremolinos. Allestisce tutti gli anni anche ...

Castrocaro, ecco i giovani finalisti. Condurrà Stefano De Martino

Gli otto finalisti hanno superato le semifinali che si sono ... il percorso degli 8 finalisti in gara sarà determinato da una giuria composta da 4 artisti della musica italiana. La 63esima edizione ...

A Patrizia Barbieri, avvocato, a capo di una coalizione FI-Lega-Fratelli d’Italia, vorrei chiedere un commento ... è nativo del paese ma gestisce un bar a Torremolinos. Allestisce tutti gli anni anche ...Gli otto finalisti hanno superato le semifinali che si sono ... il percorso degli 8 finalisti in gara sarà determinato da una giuria composta da 4 artisti della musica italiana. La 63esima edizione ...