Gli illusionisti della solita Destra. Trucchi, propaganda, autorità, culto del Tramonto. Adorno spiegò nel ’67 le basi psicosociali del fascismo (Di mercoledì 8 luglio 2020) Fresca di stampa in Italia, la conferenza che tenne il famoso filosofo francofortese Theodor Adorno il 6 aprile del ’67 all’università di Vienna, intitolata Aspetti del nuovo radicalismo di Destra (Marsilio, pagg. 90, euro 12), mantiene tutta la sua vibrante attualità e una densità concettuale intramontabile. La metodologia psicosociale per definire le configurazioni profonde di derive fasciste sempre prossime alla politica di allora come alla nostra, è nel testo di fondamentale importanza. Due gli snodi alla base di un collettivismo deviato e blindato dal culto dell’autorità: un allarmante processo di concentrazione del capitale, e un progressivo declassamento delle forze borghesi che vedono all’improvviso depauperarsi il loro prestigio sociale e che optano per la rinuncia a ... Leggi su lanotiziagiornale

gatto54325151 : @schwarzerose84 ci sono gli 'illusionisti' seriali, credo che a quest'età tu l'abbia capito... - TommasoMont : @callmegoodlife Ultima considerazione: pensare a una #Lazio al secondo posto stasera è fare gli illusionisti. Stase… - andiamoviaora : @nonstoasinistra I sindacati ?? e gli scemi iscritti ai vari sindacati, che li pagano pure! Questi sono tra i migliori illusionisti... -