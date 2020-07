Giuntoli: “Osimhen? Nessun accordo con lui o il Lilla. Milik? Più vicino alla cessione che alla riconferma” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Ai microfoni di Sky, poco prima della partita contro il Genoa, è intervenuto il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli. Quali sono le motivazioni della squadra per questa partita? “Le motivazioni sono sempre alte. Questa è una squadra che vuol tornare a certi livelli e per farlo deve vincere questo tipo di partita, dove l’avversario si gioca la vita e dobbiamo dimostrare carattere e personalità”. Osimhen? “In questo momento non c’è una trattativa. E’ un ragazzo molto interessante, ma non abbiamo accordo con il club del Lille né con l’entourage. E’ venuto a vedere la città per rendersi conto, vuol dire che siamo in pista”. Vuol dire che va via Milik? “No, non vuol dire che va via Milik, ma che stiamo seguendo ... Leggi su ilnapolista

