Giuntoli e il mercato del Napoli: “Nessun accordo con Osimhen, Milik vicino alla cessione” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Le motivazioni sono sempre alte, perché una squadra che vuole tornare ad alti livelli deve vincere queste partite: dobbiamo dimostrare carattere quando l’avversario si gioca la vita”. Così Cristiano Giuntoli presenta il match di Marassi contro il Genoa. Il ds del Napoli ai microfoni di Sky Sport ha parlato anche dei movimenti di mercato della società azzurra. Ecco le sue parole: Osimhen – “In questo momento non c’è trattativa: non abbiamo accordo con nessuno, lui è solo venuto a vedere la città. Se viene lui non vuol dire che arriva Milik, stiamo solo seguendo un calciatore importante. Non mi stupirei se la Juventus volesse Arek, è un giocatore ... Leggi su anteprima24

