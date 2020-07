Giulia Salemi: Chi -Storie D’Amore disponibile in podcast (Di mercoledì 8 luglio 2020) Giulia Salemi si racconta tramite un podcast, e spiega a tutti perchè agli uomini ha sempre preferito il cioccolato. Il suo è il quinto podcast di “Chi – Storie D’amore”. Giulia Salemi ha da poco pubblicato il suo primo libro “Agli uomini ho sempre preferito il cioccolato”. Questo suo primo testo è stato un vero e proprio successo. All’interno del libro Giulia si racconta, parla della sua infanziaArticolo completo: Giulia Salemi: Chi -Storie D’Amore disponibile in podcast dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

zazoomblog : Francesco Monte e Giulia Salemi un anno dopo: le conseguenze dell’addio - #Francesco #Monte #Giulia #Salemi - animalinconia : WAIT SHIVA E GIULIA SALEMI COSA - stenghi65 : @carotelevip @alessioviola Ma a parte tutto chi è che programma un'intervista alla Salemi per l'uscita del suo libr… - nico_lai93 : RT @pomeriggio5: Giulia Salemi lo presenta a #Pomeriggio5! #rewind - carotelevip : Per la serie: 'le grandi interviste di Alessio Viola'. Alessio Viola intervista Giulia Salemi. Ripeto: Alessio Viol… -

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Salemi

Gossip e TV

Francesco Monte e Giulia Salemi due anni fa si sono detti ufficialmente addio, ma non tutti i mali vengono per nuocere: analizziamo la situazione oggi. Francesco Monte e Giulia Salemi si sono amati ...Nel nome di Emily c’è già il destino: «Em» come mamma, Emanuela Morini, la tregnaghese prima Miss Lessinia quand’era appena sedicenne e finalista a Miss Italia nel 1996, poi attrice di teatro e di fic ...