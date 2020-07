Giovedì 9 luglio alle 20.30 il tour online #RipartelItalia sbarca in Sardegna (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il giro di Italia online del MoVimento 5 Stelle non si ferma. Dopo Basilicata, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Lombardia, Emilia Romagna, Umbria, Molise, Abruzzo e Piemonte, domani sera saremo in Sardegna per l’ottava tappa di Riparte l’Italia, il tour itinerante nelle piazze virtuali della Penisola, ideato per informare i cittadini su quanto abbiamo realizzato per sostenere il Paese, in questa fase complessa dopo mesi molto difficili, in piena sicurezza. Con i decreti approvati in questi mesi abbiamo introdotto strumenti importantissimi a tutela di famiglie, lavoratori e imprese: dal bonus per la baby sitter al Reddito di emergenza, dal Superbonus alle misure per le imprese, previste dal Fondo di garanzia per le Pmi, con prestiti garantiti al 100% dallo Stato, al piano da 1,4 miliardi ... Leggi su ilblogdellestelle

