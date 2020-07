Giornata Internazionale Mar mediterraneo: il WWF la celebra con la scoperta di ben quattro nuovi nidi tra Sicilia e Calabria (Di mercoledì 8 luglio 2020) Non c’era miglior modo per celebrare la Giornata Internazionale del Mar mediterraneo: quattro nuovi nidi di tartaruga marina sono stati scoperti nella notte e nella mattinata di oggi in Sicilia e Calabria, e messi in sicurezza e dai volontari del WWF. Il primo grazie a un gruppo di amici e da un “cerca oggetti” impegnato con il metal detector che hanno visto la tartaruga uscire più volte nel lido san Lorenzo (probabilmente all’inizio disturbata) fino alla deposizione. I ragazzi si sono immediatamente messi in contatto con la biologa marina, volontaria WWF e operatrice LifeEuroturtles Oleana Prato, che, giunta sul posto , ha verificato la presenza delle uova e messo in sicurezza il nido. Il secondo nido è stato individuato tramite i monitoraggi dei volontari del gruppo “Tartapriolo” organizzati dal direttore della riserva con cui il ... Leggi su meteoweb.eu

PescaraCalcio : ??? Oggi è la Giornata Internazionale del Mar #Mediterraneo. Ricordiamo anche noi le tante donne, uomini e bambini c… - sampdoria : ????????? I nostri colori, il nostro mare. Unione di popoli, scrigno di vita. Giornata Internazionale del… - AleSalvi12 : RT @PescaraCalcio: ??? Oggi è la Giornata Internazionale del Mar #Mediterraneo. Ricordiamo anche noi le tante donne, uomini e bambini che ha… - marco_thegoat : RT @PescaraCalcio: ??? Oggi è la Giornata Internazionale del Mar #Mediterraneo. Ricordiamo anche noi le tante donne, uomini e bambini che ha… - BadiiLorenzo : RT @sampdoria: ????????? I nostri colori, il nostro mare. Unione di popoli, scrigno di vita. Giornata Internazionale del #MarMediterraneo.… -