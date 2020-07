Gianmaria e Belen Rodriguez: su Chi l’album del week end romantico tra Napoli e Capri (FOTO) (Di mercoledì 8 luglio 2020) Grande esclusiva questa settimana sulla rivista Chi, vi avevamo già detto ieri, con le prime anticipazioni del nuovo numero in edicola da oggi, che Belen Rodriguez sarebbe stata protagonista. E infatti la vediamo bellissima sulla cover della rivista Chi mentre bacia il suo nuovo fidanzato, Gianmaria Antinolfi, imprenditore campano. I due hanno trascorso insieme un week end tra coccole, baci, abbracci e tuffi in mare. Tra Capri e Napoli, per la festa del compleanno di Gianmaria, come dimostrano gli scatti pubblicati dalla rivista Chi. Belen e l’imprenditore si frequentano da pochissimo tempo ma hanno già deciso di venire allo scoperto. Sapevano bene che una mini vacanza come quella che li ha visti protagonisti, sarebbe stata materiale di cronaca rosa e gossip ma a quanto pare, non avevano più voglia di nascondersi! Belen Rodriguez di nuovo innamorata? Dopo ... Leggi su ultimenotizieflash

