Gianmaria Antinolfi? Il nuovo amore di Belen Rodriguez, ma prima… Chi è la sua ex fidanzata (famosa) (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il nome più chiacchierato degli ultimi giorni è il suo. Nel caso in cui vi steste chiedendo “ma suo di chi??” allora è accertato, vivete in un’altra galassia. Parliamo di Gianmaria Antinolfi, il giovane imprenditore del fashion beccato in barca a sbaciucchiarsi Belen Rodriguez. Proprio il tipo che fino a poche ore fa sembrava essere definito soltanto un amico e che, indovina, indovinello… non lo è per niente, parola di Belen! Gianmaria Antinolfi è un giovane imprenditore partenopeo che pare proprio aver spazzato via, con una sola zampata, lo storico Stefano De Martino dal corazon di Belen Rodriguez. Ha 34 anni compiuti la scorsa settimana che ha festeggiato in barca con la nostra Belen. Ieri poi è scattata l’apocalisse, quando il mitico Alfonso Signorini ha deciso di far uscire il suo Chi con la copertina ... Leggi su caffeinamagazine

Noovyis : (Belen bacia l’imprenditore Gianmaria Antinolfi ma c’è chi mette in dubbio la storia) - - giadinagrisu : RT @tempoweb: #Belen sul piede di guerra, così fulmina #DeMartino VIDEO ?? - FQMagazineit : Belen bacia l’imprenditore Gianmaria Antinolfi ma c’è chi mette in dubbio la storia - gossipn60139485 : Gianmaria Antinolfi: ecco chi è il nuovo fidanzato di Belen ? - gossiparaaah : Gianmaria Antinolfi: ecco chi è il nuovo fidanzato di Belen ? -

Ultime Notizie dalla rete : Gianmaria Antinolfi Chi è Gianmaria Antinolfi: l'imprenditore napoletano con cui Belen ha passato il weekend InterNapoli.it Belen bacia l’imprenditore Gianmaria Antinolfi ma c’è chi mette in dubbio la storia

Il settimanale Chi in edicola oggi mercoledì 8 luglio ha pubblicato le foto: Belen che bacia Gianmaria Antinolfi dopo un fine settimana passato con lui a Capri. La storia è sulle pagine rosa di siti e ...

Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi fidanzati: i baci della neo coppia vip

Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi sono ufficialmente fidanzati. I primi baci della neo coppia vip del jet set italiano sono stati immortalati dai paparazzi del settimanale di cronaca rosa Chi.

Il settimanale Chi in edicola oggi mercoledì 8 luglio ha pubblicato le foto: Belen che bacia Gianmaria Antinolfi dopo un fine settimana passato con lui a Capri. La storia è sulle pagine rosa di siti e ...Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi sono ufficialmente fidanzati. I primi baci della neo coppia vip del jet set italiano sono stati immortalati dai paparazzi del settimanale di cronaca rosa Chi.