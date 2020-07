Gianluigi Paragone nuovo partito al 6,9%: il sondaggio dell’Istituto Piepoli (Di mercoledì 8 luglio 2020) Gianluigi Paragone nuovo partito, il sondaggio dell’Istituto Piepoli afferma che ha un bacino potenziale del 6,9% dell’elettorato italiano. Il senatore ex-M5S ora nel gruppo misto ha da tempo lanciato la volata per la costituzione di uno suo movimento politico. A partire da quel nucleo di scontenti dei 5 Stelle e di tutto quell’universo di delusi dal governo Conte che non si rispecchiano nell’opposizione populista e parolaia del duo Salvini-Meloni. Un nuovo movimento che guarda soprattutto agli scontenti dell’Europa: il sondaggio pubblicato oggi da Piepoli misura infatti i favorevoli ad una “Italexit”, su cui Paragone insiste da tempo con consenso crescente. >> Gianluigi Paragone nuovo partito: «M5S non è più anti-sistema» Gianluigi Paragone partito, il sondaggio: 21% di convinti su “Italexit” ... Leggi su urbanpost

