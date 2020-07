Giancarlo Magalli, la replica al vetriolo dopo lo sfogo di Adriana Volpe: “C’è da chiedersi come mai sia finita in una rete minore, se è così fenomenale…” (Di mercoledì 8 luglio 2020) La disputa che ha coinvolto Giancarlo Magalli, Adriana Volpe e Marcello Cirillo si fa sempre più accesa: dopo il post pubblicato dal conduttore de I fatti vostri in cui attaccava la ex collega a causa dei bassi ascolti ottenuti con il nuovo programma su Tv8 e la replica della Volpe arrivata in diretta tv, ora è lo stesso Magalli a contrattaccare, anche in seguito al commento scritto da Marcello Cirillo: Siamo stati in silenzio cara Adriana per rispetto, anche se non meritato, di un collega in difficoltà e di una rete a noi cara, siamo stati in silenzino anche quando ci sarebbe stato molto da dire di un uomo “finalmente solo al comando” dopo l’inspiegabile allentamento di Demo Morselli prima momentaneo e poi definitivo, e con lo share che crollava e riprendendosi solo un po’ con il salva ascolti Paolo Fox. A questo punto ... Leggi su isaechia

