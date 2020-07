Giancarlo Magalli contro Adriana Volpe: il nuovo attacco (Di mercoledì 8 luglio 2020) nuovo capitolo della “guerra mediatica” tra Giancarlo Magalli e Adriana Volpe. Non si placano gli animi tra i due ex colleghi: oggi nuovi attacchi frontali. Che tra Giancalo Magalli e Adriana Volpe non scorresse buon sangue lo si era capito da tempo, da quando la conduttrice aveva lasciato I fatti vostri dopo un litigio con il presentatore del popolare programma Rai. La Volpe recentemente si è trasferita su TV8, dove con il giornalista Alessio Viola è in cabina di comando di un nuovo programma: Ogni Mattina. I dati di ascolto della trasmissione non certo esaltanti hanno portato Magalli a ironizzare, via social, sullo scarso 0.9% di share fatto registrare recentemente dal ... Leggi su bloglive

