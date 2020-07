Gerson ammette: “Non ero pronto per la Serie A. Grazie a Pioli e Jorge Jesus ho imparato molto” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Gerson si racconta e lo fa ai microfoni di Globo Esporte. L'ex centrocampista anche di Roma e Fiorentina, ora al Flamengo, ha parlato della sua esperienza in Italia, in Serie A, momento per il quale, per sua stessa ammissione, forse non era pronto.Gerson: "Distratto da elogi e aspettative"caption id="attachment 547605" align="alignnone" width="704" Gerson (getty images)/captionDopo aver faticato nel massimo campionato italiano, Gerson ha trovato la sua identità in Brasile dove col Flamengo è riuscito ad imporsi ad alti livelli e a vincere: "Questo mio nuovo inizio l'ho costruito in Italia, precisamente a partire dal secondo anno a Roma", ha detto il brasiliano. "Ero arrivato dove giocava il mio idolo Totti. Avevo ricevuto grandi elogi e c'erano tante aspettative: questa cosa a volte ti distrae dagli obiettivi. Giocavo poco e sentivo di dovermi reinventare: ... Leggi su itasportpress

