Genova | Perde il Controllo della Moto | Muore a 21 Anni

Il dramma si è consumato a Sestri Ponente nella mattinata di martedì, non c'è stato modo di salvarlo. Un'altro dramma stradale arriva dalla zona di Genova, un giovane ha infatti perso la vita presso Sestri Ponente a bordo di una Motocicletta. Il fatto si è verificato la mattina di martedì 7 giugno, viaggiava verso ponente quando ha perso il Controllo della sua Ducati ed è caduto, sul posto è intervenuto presto il 118 ma per il centauro non c'è stato nulla da fare, aveva 21 Anni. Ora gli agenti della polizia locale stanno cercando di ricostruire lo scenario, dalle prime indagini sembrerebbe in ogni caso che dopo aver sbandato con il veicolo il ragazzo sia morto sul colpo a causa del violento impatto con la superficie.

