Genova, il nuovo ponte affidato ad Autostrade. La ministra De Micheli: “Ho deciso io”. E’ bufera (Di mercoledì 8 luglio 2020) C’è ‘maretta’ nell’aria. Stamane infatti, rilanciata da un intervento su Radio 24, Paola DeMicheli, ministra delle Infrastrutture e Trasporti ha confermato che, “La lettera al sindaco Bucci l’ho firmata io: una lettera in cui confermo la procedura di collaudo consegna e anche quella della gestione che va al concessionario, ovviamente in questa fase concessionario è Aspi“. Dunque, ha poi aggiunto, “In questa fase questa è l’opzione, la soluzione che io stessa ho indicato”. Dunque è confermato quanto dichiarato al ‘Sole 24 Ore’, dal commissario per la ricostruzione del viadotto Polcevera, e sindaco di Genova, Marco Bucci: ”Confermo che è arrivata la lettera dal ministro e ha affidato al commissario ... Leggi su italiasera

